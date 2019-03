J.K. Rowling ist die am meisten verdienende Autorin auf der Welt! Ein Dank sei Harry Potter! Mit 95 Millionen Dollar führt Sie nicht nur die Liste der Autoren an, sondern belegt auch insgesamt den dritten Platz der Top-Verdiener weltweit. Respekt!

In der ganzen Liste lässt sich nur ein Deutscher finden: Als einziger Sportler belegt Sebastian Vettel den 63. Platz mit knapp 38 Millionen Dollar. Wir hätten ehrlich gesagt auch deutsche Fußballer in dieser Liste erwartet…

Noch mehr überrascht uns allerdings, dass eine Schauspiel-Legende wie Meryl Streep oder eine Angelina Jolie nicht in der Liste auftauchen. Die einzige Schauspielerin in den Top 100 ist die kolumbianisch-US-amerikanische Schauspielerin Sofía Vergara – vielleicht besser bekannt als die hübsche Kolumbianerin in der TV-Serie „Modern family“. Mit einem geschätzten Einkommen von 42 Millionen US-Dollar nimmt Sie Platz 58 ein.

Um zum Anfang zurückzukommen: Kim Kardashian West hat nur auf Platz 43 geschafft, Rihanna auf Platz 77 und Justin Bieber belegt „nur“ den 13. Platz mit knapp 83.5 Millionen Euro – wer führt also den ersten Platz der Welt an?