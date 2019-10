Diese Weinrebe hat ihren eigenen Ehrentag

Am 17. April sollten Sie mit ihrem Weinglas einen Blick über den großen Teich wagen. Schließlich wird an diesem Sonntag zum zum sechsten Mal der Welt-Malbec-Tag gefeiert. Die rote Rebsorte, die ursprünglich aus Frankreich stammt, ist heute vor allem in Argentinien verwurzelt. Das größte Anbaugebiet findet sich in Mendoza am Fuße der Anden, wo bekannte Weingüter wie Terrazas de los Andes beheimatet sind.

Mit welchem Wein wir am 17. April anstoßen werden? Der Kellermeister Gonzalo Carrasco empfiehlt diesen Tag mit einem Altos del Plata Malbec 2014 oder einem Terrazas de los Andes 2013 Malbec zu feiern. Mehr Infos finden Sie unter MalbecWorldDay.com.