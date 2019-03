Food Trends 2019: Das kommt uns jetzt auf den Tisch

Unser Essverhalten und die Ernährung hat sich vor allem in den letzten Jahren stark verändert: Achtsamkeit und ein Bewusstsein für gesunde Lebensmittel sind weiter auf dem Vormarsch und werden immer ausgeprägter. Dass Fleisch nicht täglich oder bei vielen gar nicht mehr auf den Teller kommt, ist nur eine von vielen Veränderungen. Adäquater Ersatz muss her, sei es in Form von bewährten Erzeugnissen oder neuen Lebensmitteln, die uns genug Nährstoffe für Körper und Kopf bieten.

In 2019 dreht sich fast alles um das Thema „neue Eiweißquellen“. Hülsenfrüchte und bestimmte Gemüsesorten liefern dazu eine tolle Alternative zu Eiern und Milchprodukten. Die finden sich auch in den Food Bowls wieder, einem Trend aus 2018, der weiterhin beständig ist und uns morgens oder beim Lunch bestens sättigt. Neu sind hingegen die Mehlalternativen über die sich gerade Lebensmittelallergiker freuen werden. Statt auf einen 1:1-Ersatz durch andere Mehle zurückzugreifen, ersetzen Bohnen diese Aufgabe. Alle Food Trends fürs kommende Jahr im Überblick: