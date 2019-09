Fitness-Trend Plogging: Joggen für die Umwelt

Was ist Plogging?

Diese neue Fitness-Idee revolutioniert nicht nur die alltägliche Joggingrunde, sondern macht die Welt auch noch ein kleines bisschen besser – und vor allem sauberer! Plogging nennt sich der neue Trend der aus Skandinavien nun auch zu uns nach Deutschland gekommen ist. Der Begriff ist eine Kombination aus dem schwedischen Verb „plocka“, was soviel bedeutet wie „aufheben“, und dem Wort „Jogging“. Menschen, die während des Joggens Müll aufsammeln, nennt man daher auch Plogger. Man sieht sie mit ihren Müllsäcken mittlerweile zunehmend in Parks und auf den Straßen der Großstädte.

Ursprünglich stammt die Idee von dem schwedischen Umweltaktivisten Erik Ahlström, dem 2018 in Stockholm die großen Mengen an Abfall in Parks auffielen. Anstatt den Müll dort einfach liegen zu lassen, beschloss er zu handeln: Kurzerhand begann er Jogginggruppen zu organisieren, die bei ihren Laufrunden den umherliegenden Müll aufsammelten. So wurden auch immer mehr junge Menschen auf die Aktionen aufmerksam und teilten ihre Erfahrungen in den sozialen Medien unter dem Hashtag #plogging. Dank Social Media erlangte der Trend nicht nur in Deutschland Aufmerksamkeit, sondern wurde weltweit bekannt und mittlerweile treffen sich in vielen Städten regelmäßig Gruppen, um beim gemeinsamen Laufen Müll aufzusammeln.