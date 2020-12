Die Foodblogger von thekitchn betiteln diese Vorspeise vollmundig mit: "The best appetizer you haven't met yet" - und das ist nicht gelogen. Der cremig-krümelige gebackene Ricotta ist ein sofortiger Favorit und hat bisher noch alle Gäste der Autorin zum Form-Auskratzen gebracht: "Oh mein Gott, was ist da drin?!?"

Lässt sich hervorragend vorbereiten: Einfach Zutaten zusammenrühren, in der Ofenform in den Kühlschrank stellen und erst dann backen, wenn der Dip gebraucht wird.

Ricotta aus dem Ofen