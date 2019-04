Filmstars in Size Zero

Wäre Mae West heute im Film-Business, würden ihr PR- und Marketing-Spezialisten sofort einen Diät-Berater und einen Personal Trainer an die Seite stellen, damit eine deutlich abgemagerte West in Size-Zero-Kleidern von Victoria Beckham & Co. über den roten Teppich schreiten kann.

Zum Glück ist das Mae West erspart geblieben!