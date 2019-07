Fettige Haut - was hilft wirklich?

Was ist fettige Haut?

Fettige Haut zeichnet sich vor allem durch ölige Stellen aus, die an der Stirn-, Nasen- und Kinnregion am stärksten zu finden sind. Meist steht dabei unreine Haut in direkter Verbindung, die sich in Form von Pickeln und Mitessern an den genannten Gesichtspartien äußert. Folglich bleiben vergrößerte Poren bei einer überschüssigen Talgproduktion nicht aus, die zusätzliche Oberfläche für fettige Haut bieten.

Nicht zu verwechseln ist dieser Zustand mit Mischhaut, die ebenfalls in der sogenannten T-Zone für reichlich fettige Haut sorgt. Allerdings werden die seitlichen Partien um die Wangen herum weniger gut mit Feuchtigkeit versorgt, wodurch diese oftmals von Trockenheit und Spannungsgefühlen betroffen sind.