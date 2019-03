„Die Liebe auf Distanz ist im Kommen“, erklärt Michael Mary, Paarberater und Autor in der aktuellen Umfrage von „Urlaubspiraten“. Für mich ist das auf der einen Seite ein Zeichen, dass man an die wahre Liebe glaubt und ihr (über Landesgrenzen hinweg) die Chance zur Entfaltung gibt, auf der anderen Seite das traurige Ergebnis einer Generation, die diesen Weg anscheinend wählen muss. Auch mein Partner und ich gehören zu dieser Liebestruppe.

Knapp die Hälfte der Befragten (47 Prozent) befindet sich zwar gerade nicht in einer Fernbeziehung, haben aber schon mal eine Beziehung über eine räumliche Distanz geführt - was ein beachtlicher Prozentsatz in meinen Augen darstellt. Mein soziales Umfeld führt übrigens keine Fernbeziehung, weshalb das Ergebnis für mich umso überraschender ist.

Fünf Tipps für eine glücklichere Fernbeziehung