16 traumhafte Ferienhäuser

Ferienhaus Südafrika

Ein Ferienhaus direkt am Meer. Und dazu noch an einem der schönsten Strände der Garden Route in Südafrika. Das "Pezula Castle" wurde in den 1930er Jahren als Ferienhaus geplant und hält mit seiner liebevollen Einrichtung auch heute noch allen Ansprüchen stand. Ein bisschen englischer Landhausstil, dazu mehrere Terrassen, ein Pool und natürlich der perfekte Blick auf das Meer. Die fünf Suiten bieten Platz für zehn Personen, die in den Genuss eines privaten Kochs kommen und den Service des benachbarten "Pezula Resorts" in Anspruch nehmen können.

Pro Tag ab 10.110 Euro, Info: conradpezula.com