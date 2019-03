6 x 300 ml Marmeladengläser

Zutaten:

1 kg Fruchtfleisch der Feijoa

1 kg Birnen oder Äpfel, geschält und in sehr dünne Stücke geschnitten

2 mittlere Zwiebeln, geschält

3 cm frischen Ingwer, klein gewürfelt

1 Tasse Rosinen

1/2 Tasse Zucker

1 TL Salz

1 TL gemischte Gewürze

1/2 Tasse Malz oder Apfel Cider

Zubereitung:

Alle Zutaten in einer großen Schüssel vermischen und eine Stunde stehen lassen. So können sich die verschiedenen Fruchtnoten miteinander verbinden. Anschließend das Ganze für ca. 1,5 Stunden unter niedriger Hitze ruhen lassen, bis es dickflüssig wird. Beim Abkühlen wird es noch dickflüssiger. Anschließend die Marmelade in dafür vorgesehene Gläser füllen und an einem dunklen Ort aufbewahren. (mindestens haltbar für ein Jahr)