Feiertage 2020: So verdoppeln Sie Ihre freien Tage

Freie Tage im Januar

Zeitraum: 1. bis 5. Januar (5 Tage frei)

Da Neujahr am 1. Januar 2020 auf einen Mittwoch fällt, lohnt es sich, die Brückentage bis zum darauffolgenden Wochenende zu nehmen. Mit einem Einsatz von nur zwei Urlaubstagen haben Sie so ganze fünf Tage frei. So lässt es sich doch wunderbar ins neue Jahr starten!

Freie Tage im April

Zeitraum: 4. bis 13. April (10 Tage frei)

Die Feiertage im April bieten mit Karfreitag (10. April), Ostersonntag (12. April) und Ostermontag (13. April) genug Zeit für einen längeren Urlaub – wenn Sie es klug anstellen. So können Sie beispielsweise ab Samstag, den 4. April, bis Montag, den 13. April, wegfahren. Dafür müssen Sie lediglich vier Tage (6. bis 9. April) frei nehmen, um in Kombination mit den darauffolgenden Feiertagen ganze zehn Tage frei zu haben. Genug Zeit, um sich mal richtig zu erholen!