In diesem Jahr ist Haarschmuck das Festtags-Accessoire Nummer Eins, wie die um 406 Prozent angestiegenen Suchanfragen bei Pinterest zeigen. Der absolute Trend für die Weihnachts- und Silvestersaison sind in diesem Jahr Schleifen im Haar, am liebsten als Half-Updo gebunden.

Außerdem stehen zauberhafte Konfetti-Sternen-Schmuck-Kreationen in diesem Jahr ganz hoch im Kurs.