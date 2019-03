Zeigen Sie uns Ihre Faust und wir sagen, wer Sie sind

1. Der Daumen wird von den anderen Fingern umschlossen

So wirken Sie auf andere: Sie werden als geistreich, intelligent, sprachbegabt, emotional und reaktionsschnell wahrgenommen. Man sieht in Ihnen ein Mensch, der nach Harmonie strebt.

So sind Sie wirklich: Sie möchten am liebsten niemanden verletzen! Deshalb sind Sie eher still und zurückhaltend, Fehler anderer Menschen verzeihen Sie schnell. Wenn überhaupt: Sie können nie lange böse sein. Sie wünschen sich ein Leben in Freiheit mit Menschen, die sie lieben und schätzen. Außerdem sind Ihnen Träume sehr wichtig.

2. Der Daumen liegt außen auf dem Zeigefinger auf

So wirken Sie auf andere:Sie wirken sehr sensibel, phantasievoll, hilfsbereit, unsicher, ein wenig ungeduldig, gerne auch mal energisch, abenteuerlustig, witzig

So sind Sie wirklich: Sie wollen andere Beschützen und streben nach Respekt und Anerkennung. Sie sind stets freundlich, weshalb Sie leider schnell ausgenutzt werden können. Trotzdem wissen Sie genau, wem Sie Vertrauen können. Innere Gefühle behalten Sie meistens für sich selbst

3. Der Daumen liegt außen, aber eher vor den eingeknickten Fingern

So wirken Sie auf andere: Ihre Mitmenschen nehmen Sie als kreativ, selbstbewusst, ehrgeizig und charmant wahr, Sie streben stets dem Idealismus nach.

So sind Sie wirklich: Sie haben Angst davor verletzt zu werden und jemanden zu verlieren. Einerseits haben Sie hohe Erwartungen, andererseits ein sehr zerbrechliches Herz. Nähe zuzulassen fällt Ihnen schwer. Sie sehnen sich nach Menschen die Sie so akzeptieren, wie Sie sind.