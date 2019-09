Fashion Week Paris: Die Highlights für Frühjahr/Sommer 2020

Zum Ende des Monats zog es Presse, Influencer und Modekenner nach Paris. Die französische Hauptstadt und Heimat von Dior, Chanel und Co. zeigte sich von seiner besten Seite und präsentierte die Shows unter anderem direkt vor dem schönsten Wahrzeichen der Stadt: dem Eiffelturm.

Der kleine personelle Wechsel, der kurz vor der Fashion Week in Paris verkündet wurde, erschütterte die Modewelt nicht: Vetements-Designer Demna Gvasalia verließ das von ihm mitgegründete Haus und konzentriert sich von nun an ganz auf seinen Posten als Kreativdirektor bei Balenciaga.

Dior und Saint Laurent: Haute Nature und Orient Chic

Während der Fashion Week in Mailand war das Thema Dschungel sehr präsent und auch in Paris war die Natur ein Thema. Dior gestaltete für die Präsentation zusammen mit dem Designkollektiv Coloco einen Wald aus Bäumen in großen Übertöpfen. Die Nähe zur Nachhaltigkeit und die Intention der gesamten Kollektion ging auch nach der Show weiter: Alle Bäume wurden anschließend in das Stadtbild von Paris integriert. Die Kollektion von Maria Grazia Chiuri war geprägt von bestickten Kleidern mit Blumenmustern und geprägten Stoffen in zarter Blütenform. Die Kreationen aus leichten Chiffon-Stoffen schienen förmlich durch den künstlichen Wald zu schweben. Das Accessoire der Saison: In Anlehnung an Miss Dior trug jedes Model einen Strohhut - die Schwester von Gründer Christian Dior trug den Sonnenschutz gerne bei der Gartenarbeit. Schönster Look der Kollektion war das ausgestellte Bustierkleid in Stroh-Optik. Schauspielerinnen Julianne Moore und Jennifer Lawrence, sowie Influencerin Chiara Ferragni saßen in der ersten Reihe.

Die Location für die Show von Saint Laurent konnte als der wohl spektakulärste Ort verbucht werden: Sie fand direkt unter dem Eiffelturm im Zentrum der Stadt statt. Schwarz, chic und elegant wie gewohnt, mutete die neue Kollektion unter der Leitung von Chefdesigner Anthony Vaccarello an. Die charakteristischen breiten Schultern der Blazer und Mäntel fungierten als Fundament, kurze Shorts und Jeanshosen vervollständigten die Looks. Westen wirkten vom Schnitt her maskulin, erhielten jedoch durch das samtige Material und die Kombination zu Rüschenblusen und Volant-Einteiler eine feminine Note. Der zweite Teil der Show war wesentlich farbenfroher: Fernöstliche Muster und goldene Ornamente trafen sich auf transparenten Stoffen wieder. Die langen Kleider, Pluderhosen und künstlerischen Korsagen wurden mit breiten Taillengürteln gestylt. Zum Schluss betrat Topmodel Naomi Campbell in einem glänzenden schwarzen Anzug den Laufsteg. Im Hintergrund schimmerte der Eiffelturm mit tausenden Lichtern.