Fashion Week New York: Die Highlights für Frühjahr/Sommer 2020

Der Auftakt der Fashion Week-Saison findet immer in New York statt. Ein ganzer Mode-Monat liegt vor Influencern, Models und Presse. Ein halbes Jahr voller Arbeit steckt hinter einer einzigen Show und die Designer inklusive ihrer Teams setzen bis zu den letzten Momenten alles daran, dass es perfekt wird.

80er Jahre, Minimalismus und Blumen-Muster

Den Anfang in New York machte Jeremy Scott. Der Designer, der auch bei Moschino das Kreativ-Zepter in der Hand hält, ließ sich vom Feeling der 80er Jahre leiten und entwarf nostalgische Looks mit Schulterpolstern und Prints aus neonfarbenen wilden Mustern. Wesentlich ruhiger kam die Show von Helmut Lang über den Runway: Die für ihn typischen minimalistischen Details fanden sich sowohl in den Damen- als auch in den Herren-Kollektionen wieder. Plissierte Röcke in verschiedenen Weiß-Abstufungen wurden zu Kaki-Tönen kombiniert. Zarte Materialien an Tops und Blusen bildeten einen edlen Kontrast zu Jacken aus groben Woll-Stoffen.

Designerin Tory Burch macht es jeder Fashionista leicht, sich in ihre Looks zu verlieben. Einfach gestylt und locker getragen, verkörpern ihre Kreationen feminine Stärke, ohne dabei mit Klischees zu spielen. Schluppenblusen in XXL sind laut der US-Designerin ein Muss für den kommenden Frühling. Die Kollektion zeigte darum gleich verschiedene Varianten - mal an schicken Cocktailkleidern, mal zum eleganten Tweed-Kostüm. Die bunten Farben und Blumenmuster machten direkt Freude auf den nächsten Sommer.