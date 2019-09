Fashion Week Mailand: Die Highlights für Frühjahr/Sommer 2020

Nach der Fashion Week in New York und London war Mailand an der Reihe und somit der Mode-Marathon bereits zur Hälfte geschafft. Aber keine Sorge, es ging spannend weiter: In der italienischen Metropole zeigten viele der etabliertesten Designer und Modehäuser ihre Kollektionen für das Frühjahr und den Sommer 2020. Mit zu den begehrtesten Shows zählten Prada, Gucci und Versace. Und auch ein deutsches Haus war zum ersten Mal bei der Fashion Week in Mailand vertreten: Hugo Boss.

Mode soll zum Nachdenken anregen

Zu Beginn der Fashion Week zeigte Prada die neue Kollektion für das Frühjahr und Sommer 2020 in den eigenen Kunstausstellungs-Räumlichkeiten der "Fondazione Prada". Hierzu ließ das Team um Designerin Miuccia Prada die Räume mit bunten Kacheln in geometrischen Motiven pflastern. Die Kollektion soll als Zeichen gegen Fast Fashion dienen. Miuccia selbst sagte: "Wir müssen die Wertschätzung für Kleider, die wir kaufen, wieder entdecken." Und so zeigte die neue Kollektion vor allem viele Klassiker wie Blazer und schlichte Kostüme. Die typischen Prada-Muster aus geometrischen Motiven fanden sich auf Strickröcke und Mänteln wieder. Schönster Look: Das asymmetrische rosafarbene Kleid mit einer Farn-Pflanze aus Pailletten.

70ies Flair und cleane Looks

Die Kollektion von Alberta Ferretti zeigte sich von einer farbenfrohen, vielseitigen Seite. Die hellen Orangetöne auf Tuniken und Miniröcken liefen mit einem 70ies-Swing über den Runway. Einteiler, Denim von Kopf bis Fuß und Batikmuster waren zu sehen. Großes Thema war ebenfalls der Safari-Look mit typischen Hüten, Khaki-Farben und weiten Hosen.