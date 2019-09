Emilia Wickstead bei der Fashion Week in London Frühjahr/Sommer 2020

Als Inspiration für ihre Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2020 diente der Designerin Emilia Wickstead das Buch "Little Woman" von Louisa May Alcott. Es erzählt die Geschichte von vier Schwestern in der Zeit nach dem amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860ern. Der gleichnamige Film von Greta Gerwig mit Emma Watson und Saoirse Ronan kommt zudem im Dezember 2019 in die Kinos.

Inspiriert durch die Novelle zeigte Wickstead Outfits mit viel Volumen. Weite Puffärmel an wallenden Kleidern und geraffte Details an Ausschnitten zogen sich durch die gesamte Kollektion. Das Spiel mit weiten Ärmeln im Kontrast zu, zum Teil, engen Taillen formte eine feminine Silhouette. Besonderer Hingucker der Show waren die konstruierten Ausschnitte an vielen Kleidern mit modernen Cut-Outs. Pastöse Töne und kräftige Orange- und Lilanuancen beherrschten den Runway. Als Accessoires der Kollektion entschied sich Emilia Wickstead für die typischen Hüte der amerikanischen Bürgerkriegszeit und lange Handschuhe, die in die Ärmel der Kleider übergingen.