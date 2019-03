Fashion Week Berlin: Die schönsten Mode-Highlights aus der Hauptstadt

Das niederländische Designer-Duo Rushemy Botter und Lisi Herrebrugh, die den Grand Prix du Jury Première Vision des 33rd Festival of Fashion, Photography and Fashion Accessory in Hyères im April gewonnen haben, präsentierte eine Kollektion unter dem Motto „Fish and Fight“ – mit einer riesigen Portion Humor und politschen Statements. Die Kollektion spiegelt den smoothen Kleidungsstil der karibischen Bewohner wieder, Glencheck-Karo mit bunten Fischernetzen sowie blumige Looks waren zu sehen. Erfrischend neu, gefällt uns gut!