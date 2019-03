Fashion Week Berlin SS18

Prabal Gurung Berlin Fashion Week Resort Kollektion 2018

Internationalität bitte! Der nepalesisch-amerikanische Designer Prabal Gurung zeigteStatement-T-Shirts mit Sprüchen wie "Revolution Has No Boarders" oder auch "I Am An Immigrant" neben asymmetrischen Looks, die den Multikulturalismus zeigen sollen: Kleider im Flamenco-Stil, gerüschte Säume, Röcke sowie lange Kleider mit Cut-Outs dominieren die Kollektion - we like!