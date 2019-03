Kein Material weckt so viele Erinnerungen an die eigene Kindheit wie Cord: Egal, ob die von oben bis unten in Cord eingekleideten Lehrer in der Schule (erinnern Sie sich?), oder die Lieblingshose unserer Mutter (getragen von uns, natürlich) – Cord ist ein Stoff, aus dem Erinnerungen sind. Doch nicht nur das: Ohne viel Mühe findet das Material mit Retro-Flair sein Comeback in die Modewelt und schmeichelt uns mehr denn je. Cordhosen, Cordröcke, Cordblazer oder Cordjacken, … – die Liste der Kleidungsstücke ist lang. Auch die Farbauswahl kann sich definitiv sehen lassen: Erdige Nuancen wie Beige, Bordeaux und Braun sind zur Zeit angesagt, aber auch Pastellfarben schmücken unsere Lieblingsstücke in Cord.

Namhafte Labels wie Tory Burch, Marc Jacobs oder auch Lilly Sarti haben den Stoff wieder allgegenwärtig gemacht und setzen ein tolles Modestatement. Auch an Funktionalität ist der Stoff kaum zu überbieten: Der Baumwollstoff ist strapazierfähig und hält angenehm warm – damit ist er perfekt für die kälteren Monate geeignet.