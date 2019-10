Fashion News: Maiami feiert Jubiläum mit exklusiver Kaschmir-Kollektion

Die Cashmere Capsule Collection von Maiami

Was wir an der neuen Jahreszeit so lieben? Dass wir endlich wieder unsere heißgeliebten Strickpullover und - jacken auftragen können. Denn: Wenn die Temperaturen allmählich sinken, sind Wolle und Co. die Lieblinge schlechthin. Das hat auch Maike Dietrich erkannt und 2004 ihr eigens Strick-Label Maiami in Berlin gegründet. 15 Jahre später feiert die Marke Jubiläum - mit einer ganz besonderen Kollektion. Die Manufaktur, die vor allem für ihre handgefertigten, ökologisch nachhaltigen Knitwear-Pieces gefeiert wird, setzt innerhalb der Jubiläums-Kollektion erstmalig auf Kaschmir. Die Zusammenstellung umfasst zwei Sweater, vier Cardigans und einen Schal, die wie immer mit tollen Designs begeistern. Natürlich dürfen in diesem Zusammenhang bunte Farben von pastell bis grell, Streifenmuster und die typischen Oversize-Schnitte nicht fehlen.