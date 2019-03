Ganz fremd ist die Bauchtasche in der Modewelt nicht: In den 80er Jahren hat die Gürteltasche schon einmal einen Abstecher Richtung Fashion gemacht. Anfang der 90er flammte der Trend erneut für eine kurze Zeit auf. Knapp 30 Jahre schlummerten die Fanny Packs in der Sphäre der vergessenen Taschen.

Nun ist sie schlagartig aus ihrem komatösen Schlaf erwacht und begegnet uns nicht nur auf den Laufstegen und bei Models und Influencern, sondern auch auf der Straße in Form von verschiedensten Streetstyles. Kein Wunder, denn die Tasche verwöhnt uns nicht nur mit Handfreiheit, sondern hat auch genug Platz, für die wichtigsten Essentials.

Wir spulen zurück zu den Ursprüngen der Gürteltasche: Die liegt überraschenderweise beim Ötzi. Die Mumie in den Ötztaler Alpen trug tatsächlich eine Bauchtasche bei sich. Diese war aus Kalbsleder. Genug der Geschichtsstunde: Wir bleiben lieber bei den Designer Modellen von Alexander Wang, Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Marc Jacobs und Co.