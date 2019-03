Ein Touchscreen in der Tür der Kühl- und Gefrierkombi, 3 Kameras im Innenraum, Wlan-Verbindung und viiiel Platz – all das und noch mehr smarte Eigenschaften besitzt der Kühlschrank von Samsung, der Selfies macht – von Ihrem Lagerbestand, sozusagen. Wenn Sie sich an die Anzahl der Milch-Verpackungen nicht mehr erinnern können, dann lässt sich über die App ein Blick in das Innere des Kühlschranks erhaschen. Milch noch da? Perfekt, dann gleich von der Einkaufsliste streichen.

Übrigens: Mit der App Food-Reminder können Sie Ihre Lebensmittel auch mit dem Mindest-Haltbarkeitsdatum versehen. So können Sie schnell nachschauen, ob die Milch noch „gut“ ist und somit bewusster einkaufen.

Flexibel und spontan sein

Sind die Zutaten nun alle gekauft und Sie wollen „spontan“ noch ein paar Kekse backen, dann können Sie doppelte Käufe vermeiden.

Zubereitung:

1. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Von jedem Gewürz ca. 1 Messerspitze (Ausnahme: Zimt 2, Cardamom ca. 1/2) in einen kleinen Topf geben. Sahne, Milch, 50 g Zucker und Vanillin-Zucker zufügen und aufkochen. 1 Minute köcheln lassen, von der Herdplatte ziehen und ca. 1 Minute stehen lassen. Flüssigkeit vorsichtig durch ein feines Sieb (ab)gießen.

2. Gelatine ausdrücken und unter Rühren in der heißen Sahnemischung auflösen. Sahne in 4 kleine Förmchen (à ca. 125 ml Inhalt) verteilen. Mindestens 4 Stunden kalt stellen.

100 ml Kirschnektar und 1 EL Zucker aufkochen. Stärke und 2 1/2 EL Kirschnektar glatt rühren, dann in den heißen Kirschnektar rühren und kurz aufkochen lassen. Herdplatte ausschalten. Granatapfel in den heißen Nektar geben und darin erwärmen. Dabei möglichst wenig rühren. Panna Cotta vom Rand lösen. Förmchen kurz in heißes Wasser halten und Panna cotta auf einen Teller servieren. Granatapfel verteilen. Guten Appetit.

Nicht nur beim Einkauf, sondern auch bei der Zubereitung kann der Family Hub helfen: Das Rezept lässt sich problemlos auf den großen Bildschirm übertragen. Tolles Extra für alle Kochfanatiker: Wer Inspirationen für das Dinner am Abend oder leckere Kekse in der Adventszeit sucht, findet sicherlich das Passende unter mehr als 180.000 Rezepten, die in den Rezepte-Apps des Family Hubs zur Verfügung stehen. Zugegeben, mit rund 4.000 Euro ist der Family-Allrounder natürlich kein Schnapper, aber eine gute Investition für stressfreie Weihnachtseinkäufe.