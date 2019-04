Familienurlaub: Die schönsten Reiseziele für die ganze Familie

Nicht nur ein besonderes Ereignis für die Kinder: Das Hausboot in der kleinen Gemeinde Solna in Stockholm ist an Luxus und Eleganz kaum zu übertreffen. Für bis zu sieben Gäste ist auf dem zweistöckigen Boot Platz, das sogar einen Kamin für kältere Nächte besitzt. Lichtdurchflutete Räume sorgen für einen angenehmen Aufenthalt, im ersten Stock befindet sich eine großzügige Terasse.

Das Hausboot „Aqua Villa“ liegt in dem Jachthafen Pampas Marina, am Ende einer Brücke. Die Gegend ist ruhig und familienfreundlich, in der Nähe befinden sich Bauernhöfe und schöne Wanderwege sowie eine Segelschule und ein Freibad.

Für alle Familien, die sich nach ereignisreicher Abwechslung sehnen und nicht allzu weit verreisen wollen, ist das Hausboot in Stockholm ein wundervolles Reiseziel. Über Airbnb ist das Boot buchbar und kostet ca. 350 Euro pro Nacht.