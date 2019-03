Ausgewogen und gesund sollte die Ernährung sein, um dem Wohlbefinden und der Haut etwas Gutes zu tun. Vor allem Obst und Gemüse, aber auch proteinreiches Essen wirken gegen die Hautalterung an. Antioxidantien, die sich in den Vitaminen C und E befinden stoppen dabei freie Radikale und Eiweiße treiben die Zellerneuerung an. Besonders gesund: Nüsse, Avocados und viele Beerensorten.