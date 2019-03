Leider leben wir alle nicht so wie Carrie Bradshaw – vielleicht ist das aber auch gut so. Können Sie sich mit dem Gedanken anfreunden, früh morgens vor Hunderten von Schuhen zu stehen und erstmal eine halbe Stunde überlegen müssen, welches gottverdammte Paar man jetzt anziehen soll? Ich nicht.

Ich würde schätzen, dass ich momentan um die 35 Paar besitze, wovon ich sowieso viermal die Woche das gleiche Paar trage. Was ich gelernt habe: Sie brauchen gar nicht 30 Paar, um immer schick und niemals under-dressed auszusehen. Deshalb hier der Tipp einer Mode-Redakteurin, der wirklich funktionieren kann!

So viele Schuhe brauchen Sie wirklich um nicht nur vom Trend her ganz vorne dabei zu sein, sondern auch um stets neue Looks zaubern zu können.

Diese Sneakers stehen ganz oben auf unserer Must-have-Liste