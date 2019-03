Fair Fashion: Nachhaltige Modelabels

Nachhaltige Modelabels: Nine to Five

Sehr hochwertige und nachhaltig produzierte Schuhe, Taschen und Accessoires fertigt das Hamburger Label Nine to Five an. Die einfache Idee: Business Accessoires für die Business Frauen unter uns, die extrem cool und nachhaltig produziert werden sollen.

Jedes Kollektionsteil wird in bis zu 15 aufwendigen Fertigungsschritten in kleinen europäischen Manufakturen handgefertigt, unter anderem in der portugiesischen Stadt Porto.

Hierbei werden chromfreies Kalbsleder sowie offenporiges und unlackiertes Bio-Lachsleder verwendet, wobei in jedem Arbeitsschritt darauf geachtet wird, dass ausschließlich umweltfreundliche Stoffe verarbeitet werden. Aus diesem Grund werden zum Beispiel pflanzliche Verfahren wie Rhabarber- und Kastaniengerbung eingesetzt, die das Leder lange haltbar machen.