Nachhaltige Jeans: Diese 7 Labels setzen auf Fair Fashion

Chemische Bäder sind beim Indigood Schaum-Färbeprozess nicht mehr nötig. Statt der aggressiven Färbemethode setzt Wrangler jetzt auf eine neue Technologie, bei der die Garne mit Schaum eingefärbt werden. Hierbei wird gar kein Wasser benötigt, was im Umkehrschluss bedeutet, dass kein Abwasser entsteht. Das Ergebnis: Die satte Farbe des typischen Dark Denim Looks ist so intensiv wie beim alten Prozess. Bis 2020 hat sich das Label zum Ziel gesetzt, auch das Packaging, in dem die nachhaltigen Jeans verschickt werden, auf recycelte Produkte umzustellen. Die Jeans gibt es ab 110 € pro Paar zu kaufen.