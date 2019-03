Doch was passiert, wenn die Beziehung schon längst beendet ist und wir nicht aufhören können, an Menschen festzuhalten? Oder umgekehrt, wenn eine verflossene Liebe sich immer wieder ins Gedächtnis rückt – sei es durch einen nächtlichen 'Drunk Dial‘, ein 'Like‘ auf Instagram oder ein unverfängliches "Wie geht’s?“ via Whatsapp. Es ist nur eine Frage der Zeit: Ex-Partner melden sich immer wieder. Wie beeinflusst es die Gegenwart, wenn die Vergangenheit immer noch präsent ist?

Wieviel die Liebe wert ist, um die man betteln muss, steht grundsätzlich auf einem anderen Blatt. Dennoch geht es den In-Kontakt-Bleibern in den seltensten Fällen, um ernsthafte Emotionen. Egos wollen schließlich gestreichelt und melancholische Anwandlungen gepflegt werden – reden wir uns zumindest gerne ein.

Des emotionale ‘self cutting‘ durch passives Stalking auf diversen Social Media Kanälen mag zwar harmlos wirken, ist jedoch desaströs für unser genuines Glück. Egal, wer die Beziehung beendet hat – beide Ex-Partner sollten jegliche Art des Kontakts so schnell wie möglich einstellen.