Nach dem Sport sind diedes Körpers leer. Zur Regeneration verlangt dieser nach schnell zugänglicher Energie und macht das mit einem plötzlichen Bärenhunger mehr als deutlich. WelchenSie daraufhin in keinem Fall machen dürfen: Viele greifen zu, um ihren Hunger zu stillen und belohnen sich, durch den vorangegangenen Sport, mit einer größeren Portion als eigentlich notwendig ist.Nehmen Sie vermehrt Proteine wie Eier, Milchprotukte oder Proteinpulver zu sich.Pasta, Reis und Co. zwingen unseren Körperauszuschütten, wodurch die immer noch laufenderapide ausgebremst wird. Um die Trainingsergebnisse zu steigern und möglichst viel Fett zu verbrennen, sollte deshalb zwei Stunden vor und nach dem Training die Ernährung angepasst werden.Was das konkret bedeutet: Ersetzen sie Kohlenhydrate durch, den wichtigsten Baustoff unseres Körpers, und trinken Sie ausreichend Wasser. Wenn Sie zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen, laufen sämtliche Stoffwechselprozesse, auch der, langsamer ab. Finden Sie heraus, ob Sie zu wenig Wasser trinken. Ein Frage, die sich viele Sportler stellen: Wie lange verbrennt der Körper Fett nach dem Sport? Der sogenanntedes Körpers ist nicht von der Dauer des Trainings abhängig, sondern vielmehr von der Intensität. Während des Trainings erhöht sich die- ein Effekt, der sich nach dem Sport nur langsam wieder normalisiert.Der 'Erholungsprozess' des Körpers kann bis zu zwei Tage nach dem Training andauern. In dieser Phase werden unter anderemrepariert, die als Muskelkater spürbar sind. Bei einem intensiven Intervalltraining kann der Nachbrenneffekt bis zuder vorher bereits im Training verbrannten Kalorien ausmachen.Der Genuss einer italienischenmit frischen Tomaten und geschmolzenem Mozarella ist durch nichts zu ersetzen. Wenn Sie nach dem Sport der Heißhunger auf Pizza plagt, greifen Sie lieber zurmit fettreduziertem Käse. Der Clou: Der Pizzaboden besteht aus Blumenkohl, Ei und geriebenem Käse.Gegrillterdamit werden die Eiweißspeicher gefüllt!sind etwas Feines am Morgen. Tipp: Süßen Sie mit Zuckerersatzstoffen wie Flav Drops oder Erythritmit Spinat und frischen TomatenGesund, proteinreich & Lecker:Hier als Pfanne mit Gemüse und Gewürzen nach WahlFür alle Brot-Liebhaber:(noch besser: Eiweißbrot) mit gegrillten Hähnchenbruststreifen und Gurke(besitzt besonders viel Eweiß) mit frischen FrüchtenDas Essen lässt sich vor dem Sport gut vorbereiten:und frischem Gemüse