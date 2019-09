Espresso mit MCT-Öl: Mit diesem Getränk verbrennen Sie den ganzen Tag Fett

MCT-Öl ist ein Extrakt aus Kokosnussöl, das aus den mittelkettigen Fettsäuren C-8 Caprylsäure und C-10 Caprinsäure besteht. Im Gegensatz zu Kokosöl ist MCT-Öl geschmacksneutral und wird nicht fest. Theoretisch könnte man auch Kokosöl verwenden, das enthält aber noch einige weitere Inhaltsstoffe und hat einen intensiveren Geschmack.

 Warum hilft MCT-Öl beim Abnehmen?

Mittelkettige Fettsäuren haben den Vorteil, dass sie besonders schnell aufgenommen und verdaut werden können. Sie werden direkt zur Leber transportiert, regen den Stoffwechsel an und – das ist der Knackpunkt – werden vom Körper in Energie umgewandelt, anstatt in den Fettzellen gespeichert zu werden. Außerdem sind sie dafür bekannt, den Appetit zu hemmen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und den Fettstoffwechsel zu aktivieren. MCT-Öl macht Sie also leistungsfähiger und hilft Ihnen beim Abnehmen. Der Vorteil, wenn Sie es vor dem Sport zu sich nehmen: Auch nach dem Training verbrennt Ihr Körper ordentlich Kalorien und bezieht seine Energie aus Ihren Fettdepots.