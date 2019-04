Vielleicht, sagt Olaf, sind innen und außen nicht immer identisch. Wer wüsste das besser als er – der preisgekrönte Fotograf, der seit den frühen 80er-Jahren versucht, sich all seine Frustrationen, Gespenster und sexuellen Fantasien aus seinem Kopf herauszuknipsen? "Der Erfolg ist das eine. Doch manchmal kommt mir die Kunstwelt sehr isoliert vor. Eine Blase eben. Ein Biotop in einer zunehmend chaotisch werdenden Welt." Der sportlich wirkende 56-Jährige, der mit seiner leicht nach oben gestylten Kurzhaarfrisur weit jünger aussieht, als er eigentlich ist, setzt sich auf einen harten Küchenstuhl am hintersten Ende seines Studios. Er trinkt einen Schluck Kaffee und kratzt sich am Nacken. Eine merkwürdige Pause entsteht so während des Sprechens. Der Mann, der sonst voller Ideen und Gedanken zu sein scheint, lässt seine Blicke irritiert schweifen. Sie tasten ein paar seiner älteren Fotografien an den Atelierwänden ab, streifen suchend Espressomaschine und Wasserautomat. Doch die passenden Worte bleiben verloren. "Wissen Sie“, sagt er nach einer ganzen Weile, "wenn ich mir die Gegenwart so anschaue, dann mache ich mir einfach große Sorgen. Nehmen Sie zum Beispiel nur Amsterdam: Die Stadt hat sich extrem verändert."

Seit über 30 Jahren lebt Erwin Olaf in der niederländischen Hauptstadt. Sein Atelier befindet sich im östlichen Stadtteil IJsselbuurt – dort, wo die meisten Grachten längst im Flusswasser der Amstel aufgegangen und die historischen Bauten den dreistöckigen Klinkerhäusern aus den 70er-Jahren gewichen sind. Amsterdam, sagt Olaf, sei nicht mehr die Stadt, die er als junger Erwachsener kennengelernt habe. Alles sei in den letzten Jahren beengter und konservativer geworden. In den frühen 80ern, als er vom kleinen Utrecht in die pulsierende Metropole gezogen sei, da sei das Klima liberal und experimentierfreudig gewesen. "Ich bewegte mich damals vorwiegend in der Alternativ- und Punkszene. Wir glaubten dort, dass es keine Tabus mehr gäbe und dass es in diesem freiheitlichen Geist immer so weitergehen würde."

Ein Strahlen blitzt in seinem Gesicht auf, als er von diesem vermeintlich besseren Gestern erzählt: "Wir feierten die freie Liebe und die Schönheit der Körper." Doch dann kam das große Erwachen, das sicher mit dem 11. September 2001 zu tun hatte. Und auch mit den Morden am rechtspopulistischen Politiker Pim Fortuyn 2002 und dem holländischen Filmemacher Theo van Gogh 2004. "Wenn ich in der heutigen Zeit die Zeitung aufschlage, dann verstehe ich oft die Welt nicht mehr." Und dennoch: Erwin Olaf wirkt kein Stück frustriert. "Man muss immer wieder neu die Liebe zu dem entdecken, was man ist und was man tut."