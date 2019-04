Grundbaustein, um sich gesund zu ernähren : Das wohl wichtigste Lebensmittel in Asien ist Fisch. Er wird täglich verzehrt, manchmal schon zum Frühstück. Das ist für uns ungewohnt, aber bei einem Asia-Spa-Tag sollte Fisch möglichst mittags und abends auf dem Speiseplan stehen. Warum Fisch so gesund ist? Das liegt vor allem daran, dass er die beste Quelle für Omega-3-Fettsäure darstellt und Omega 3 als der Entzündungshemmer überhaupt gilt. Entzündungen sind eine der Hauptursachen für das Altern. Sie nehmen leider ab dem 30. Lebensjahr zu, machen krank und lassen uns schneller alt aussehen. Der höchste Anteil an Omega-3-Fettsäuren ist in Thunfisch, Lachs, Makrelen und Kabeljau enthalten.

An Ihrem Spa-Tag sollte auch Soja nicht fehlen. Japanerinnen essen etwa 50 Gramm Sojaproteine pro Tag - hierzulande bringen wir es gerade mal auf 5 Gramm. Soja gibt es klassisch als Tofu oder Miso, aber auch in Sojajoghurt oder Desserts auf Sojabasis. Die Hülsenfrüchte haben gleich mehrfach positive Wirkungen: Pflanzliche Östrogene regen die Kollagenproduktion an und Isoflavone füllen die Feuchtigkeitsdepots der Haut. In der Folge wirkt die Haut praller und frischer. Studien belegen außerdem, dass die Pflanzenproteine den schädlichen LDL-Cholesterinwert erheblich senken.

Auch Reis gehört in Asien zu jeder Mahlzeit. Durch den hohen Gehalt an Kalium hat er eine entschlackende Wirkung. Er enthält zudem viele Balaststoffe, die wie ein sanftes Darmpeeling wirken. Trinken Sie außerdem über den Tag verteilt grünen Tee. Schon zwei Tassen sind so gesund wie eine Portion Obst oder Gemüse.

Wie man den Alterungsprozess durch Nahrung anhalten kann, zeigt auch dieses Mittel.