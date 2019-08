Wie kann ich schnell abnehmen?

Um schnell abzunehmen, müssen Sie vor allem diszipliniert sein. Einen eigenen Personal-Trainer brauchen Sie jedoch nicht, weil viele Fitness-Experten ihre Trainingspläne entwickelt haben und sie als App zum Download anbieten. Zum Beispiel Personal-Trainerin Kayla Itsines mit "Sweat: Kayla Itsines Fitness". In ihrer App gibt es den 28 Tage Bikini-Body-Guide, in der Sie in kurzer Zeit fit werden sollen. Dafür gibt es Rezepttipps und einen Trainingsplan, der aus Kraft- und Cardioübungen besteht.

Personal-Trainer-Ersatz? In sportlicher Hinsicht auf jeden Fall. Pluspunkt: Bei Problemen mit den Übungen können Sie sich per Mail an Kayla wenden. Der Trainingsplan selbst ist mit bis zu 6 Trainings in der Woche nicht zu unterschätzen und Sie sollten die korrekte Ausführung Ihrer Übungen regelmäßig überprüfen lassen. Außerdem ist der Plan nur für Frauen ohne körperliche Einschränkungen geeignet. Sollten Sie beispielsweise Knie-Probleme haben, kann ein Personal-Trainer in Ihrem Trainingsplan darauf Rücksicht nehmen. Ein großer Vorteil ist jedoch die motivierende Community, die sich selbst "Kaylas Army" nennt.