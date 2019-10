Warum laden sich die Haare elektrostatisch auf?

Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten stehen uns regelrecht die Haare zu Berge. Dies liegt an der Reibung, die durch das An- und Ausziehen von Strickpullovern oder Mützen passiert und eine Sammlung an Ionen, also positiv geladenen Teilchen, verursacht. Durch den Überschuss der gleichen Ladung beginnt sich diese gegenseitig abzustoßen und die Haare fliegen in die Höhe.