Wer sich und seinem Partner einen besonderen Abend bescheren möchte, der ist bei Westin Hotel in Hamburg an der richtigen Adresse. Dank dem hausinternen Restaurant The Saffron steht einem romantischen Candlelight-Dinner nichts mehr im Wege. Wer es dann doch lieber weniger kitschig aber genau so luxuriös mag, dem seien die Cocktailkreationen in der The Bridge Bar wärmstens ans Herz gelegt. Außerdem: Wer kann bei dem außergewöhnlichem Ausblick aus den bodenlangen Fenstern in 37 Metern Höhe schon „Nein“ zu einem Drink sagen? Eben.

Für eine Nacht im Deluxe Panorama Zimmer mit Blick auf die wunderbare Elbe muss man zwischen 300-500 Euro pro Person in der Woche hinlegen. Am Wochenende ist es deutlich mehr. Wer auf eine Suite nicht verzichten mag, sollte um die 800 Euro für eine Nacht in seiner Tasche haben. Der Ausblick ist allerdings unbezahlbar.