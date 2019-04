Bereits in seiner Fall/Winter-Kollektion 2014/15 für Louis Vuitton schickte Nicolas Ghesquière Models mit einzelnen Ohrringen auf den Catwalk. Damals trauten wir dem Schmuck-Trend noch nicht ganz. Schließlich war der 'Essential V' Ohrring keiner, den wir in seiner skulp­tu­ralen Größe zum Gemüsehändler um die Ecke ausführen würden. In den letzten zwei Jahren hat der Mono-Ohrring sein Image als mutiges Statement-Piece zum Großteil abgelegt, ist raffinierter und unauffälliger geworden, und gefällt uns heute mehr als je zuvor.