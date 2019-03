Westwing launcht eigene Basic Kollektion

Manchmal verliebt man sich in die einfachsten Dinge. Weil sie zeitlos, vielseitig und schlichtweg wunderbar sind. Endlich ist es soweit. Am 25. Februar launcht Westwing die erste, eigene Westwing Basic Kollektion. Ob feine Gläser, schmucke Vasen oder dezente Kerzen – hier findet man, was jedes Zuhause braucht. Unser Favorit: Das weiße Tablett (ab ca. 34 Euro) und die klassischen Bilderrahmen in Weiß und Silberoptik (ab ca. 14 Euro).

Auf westwingnow.de ab dem 25. Februar zu kaufen