Einladung ins Paradies

Luxury is all about choice - Unter diesem Motto bieten die Hotels und Resorts von Constance unbegrenzte Möglichkeiten den Urlaub in vollen Zügen zu genießen. Zahlreiche Restaurants und Bars bieten eine große Auswahl landestypischen und internationalen Genüssen. Ein beeindruckendes Wein-Sortiment aus aller Welt ergänzt die feine Küche ideal. Für Gäste, die noch tiefer in die Welt der Weine eintauchen wollen, bietet der Küchen-Chef ein individualisiertes Menü, abgestimmt auf das spezielle Weinaroma.