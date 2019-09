Einfache Frisuren: Schnelle Haarstyles für jeden Tag

Das Outfit ist gewählt, die passenden Schuhe für den Stadtbummel stehen bereit und die Handtasche ist mit den wichtigsten Utensilien gefüllt. Ein dezentes Make-up passt gut zu den wechselnden Temperaturen draußen, doch wie sieht es mit der Frisur aus? Gerade jetzt, wenn es schnell gehen soll, streikt das Glätteisen oder das Haarspray ist wieder leer. In solchen Situationen greifen Sie zu einer Frisur, die schnell und einfach funktioniert und trotzdem stilbewusst aussieht.

Und dafür müssen Sie keine Haar-Artist-Erfahrung haben oder besonders tief in die Styling-Trickkiste greifen. Haargummis und Haarklammern, die Sie täglich nutzen, unterstützen ihren Look. Für ein bisschen extra Glamour verwenden Sie elegante Perlenspangen oder Haarbänder in bunten Farben. Und mit dem richtigen Dreh sieht ein einfacher geflochtener Zopf aus wie frisch vom Runway.