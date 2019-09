Ein gutes Hautgefühl: Für die Schönheit von innen

Junge Haut besteht zu einem Großteil aus Kollagen und enthält Hyaluronsäure als Bestandteil der Zwischenräume im Bindegewebe der Lederhaut. Mit fortschreitendem Alter lässt die körpereigene Bildung von Kollagen und Hyaluronsäure in Haut und Bindegewebe nach. Wir sollten unser größtes Sinnesorgan daher nicht nur durch Pflege von außen, sondern auch mit wichtigen Nährstoffen von innen unterstützen. Dafür gibt es in jeder Apotheke den Schönheitsdrink Orthomol Beauty. Er versorgt die tieferen Hautschichten mit einer besonderen Kombination aus Kollagen, Hyaluronsäure sowie dem Phytamin-Q₁₀-Komplex und weiteren wichtigen Mikronährstoffen. Das Produkt liefert u. a. Vitamin C, das zu einer normalen Kollagenbildung beiträgt. Vitamin E, Selen und Zink sind wichtig für den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress.

Schönheit mit Tiefgang

„Häufig gelangt die Pflege von außen nicht bis in die unteren Haut- und Bindegewebsschichten. Trinkkollagene dagegen können gut aufgenommen werden und so die Haut von innen aufpolstern“, erklärt Dermatologin Dr. Lisa Hübinger-Gallenkamp.