Editor's Picks: Berlin Basics

Kette aus Sterling Silber von Thomas Sabo (um 90 Euro)

Nagellack in Pastell von Catrice (um 4 Euro)

Lederjacke im Biker-Stil mit Absteppungen von Tigha (um 350 Euro)

Pflegender Lippenstift in Nude von Annemarie Börlind (um 14 Euro|_blank)$

Der Ohrschmuck Kismet von Saskia Diez wird in die Ohrmuschel gehängt (um 50 Euro)

Sonnenbrille Kenmare von Mykita (um 350 Euro)

Knackpo im Vintage-Style: Die neue Wedgie Fit von Levi's mit hohem Bund, Knopfleiste und der typischen 80ies/90ies-Waschung macht Styling-Träume wahr und zaubert einen sexy Hintern zum Vintage-Look (um 110 Euro|_blank)$

Kurzer Pullover aus Cashmere von Iris von Arnim (um 760 Euro)

Breite Armspange von Ina Beissner (um 500 Euro)

Next Big Thing: Nike Air Huarache in weiß (um 120 Euro|_blank)$

Boom! Schockabsorbierende Hülle für das iPhone 6/6s von Iphoria (um 45 Euro|_blank)$

Ohne diesen Klassiker gehen wir nicht aus dem Haus: Rosencreme leicht von Dr. Hauschka gegen Berlins Winterwetter (um 19 Euro|_blank)$

Kleine Trunk Metal Tasche von Marni (um 1150 Euro|_blank)$

Still in love with loafers: Schwarze Loafers aus Leder mit Profilsohle von Gabor (um 108 Euro|_blank)$

Canvas-Rucksack von Souve Bag Company (um 100 Euro)