Eckhart Nickel über guten Stil

Der perfekte Anzug

Das tat dann Nummer drei, wir schreiben nun die Neunziger: ein Exemplar von Helmut Lang in Schwarz. Einreiher, das Revers gezogen wie mit einer Messerschneide, drei Knöpfe, schmal wie Mittagsschatten. Wer ihn trug, war unverwundbar und strahlte aus, ganz unbeeindruckbar zu sein. Der saß und passte, hatte dabei zwar kaum Luft, doch daher rührte ja sein guter Sitz. Den trage ich seither, doch leider immer weniger, und wenn, dann nur, um einem Anlass zu entsprechen: ob Promotion, die eigene Hochzeit, Trauerfeier wie Beerdigung oder ein Ball zu Nikolaus. Und folge damit einem Protokoll, das die Gesellschaft uns so suggeriert: dass Anzug zwar stets Uniform geblieben ist, doch reserviert für das Besondere, Porzellan, das hinter Glas geputzt sein Dasein fristet, obwohl es uns so dringend dabei fehlt, den Alltag aufzuhellen. Wenn Baudelaire behauptete, die Haltung eines Dandys sei der letzte Aufschrei des Heroismus in Zeiten des Niedergangs, reicht neuerdings dafür schon dessen Anzug aus. Wer ihn trägt, und das ganz offensichtlich ohne klaren Zweck, gerät schnell in Verdacht, er wolle zeigen, dass er sich für etwas ganz Besonderes hält. Im Gegenteil: Der Anzug wird an dem, der mit ihm zeigt, dass er der Welt um sich herum Respekt erweist, zur heldenhaften Uniform. Ein Ausweis des Rebellentums in Nadelstreifen jenseits von Bankenturm und Niederlassung, das zeigt, warum die Haltung keine Auszeit kennt. Es gibt immer einen Grund, sich gut anzuziehen. Man muss ja nicht gleich seine Lebensliebe treffen. Es reicht schon, L’art pour l’art, den Anzug da zu feiern, wo er letztlich bei sich selber ist: an uns. Wie heißt es bei Monsieur Leclerc de Buffon? „Le style est l’homme même“ – wie der Stil, so der Mensch.