Earcuffs: Edler Luxus für die Ohren

Earcuffs zaubern das gewisse Etwas an die Ohren und sind besonders für die Minimalisten unter uns geeignet. Sie unterstützen simple Looks, können edgy wirken oder auch einen coolen Sleek-Look unterstreichen. Im Gegensatz zu den klassischen Ohrringen sind die meisten Earcuffs variabel am Ohr einsetzbar und lassen sich demnach auf verschiedene Art und Weise stylen. Den Besuch beim Piercer darf man sich getrost schenken.