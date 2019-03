Durch den Monsun: Wieso muss dieser Kaffee durch Regen und Wind?

Um das zu verstehen, muss man zurück ins 18. Jahrhundert schauen. Damals wurden die westindischen Kaffeebohnen noch in Segelschiffen mit Holzrumpf nach Europa transportiert. Während der langen Reise veränderten Meeresluft und Monsunwinde die Struktur der Kaffeebohnen. Die Farbe wandelte sich von Blaugrau zu einem Gelb und die Bohnen verdoppelten ihre Größe. Doch sie waren keineswegs verdorben. Durch den Transport verloren sie ihre Säure, entwickelten einen intensiven Charakter und ein besonderes Aroma. Der indische Kaffee in Europa schmeckte also besser als der indische Kaffee, der in Indien verblieb. Ganz zufällig. Verrückte Welt!