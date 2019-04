Für die sieben weiblichen Models, die für Balmain über der Laufsteg schritten, kreierte Nabil Harlow einen abgewandelten Look mit handgemachten Dreadlocks in verschiedenen Längen und Farbnuancen, die ins eigene Haar eingearbeitet wurden. "Die 60 cm langen Haarteile wurden per Hand gefärbt, um die Illusion von natürlichen Dreadlocks zu kreieren, als wären sie eine Zeit lang in der Sonne gewesen", erklärt der Master Hair Designer, der mit dem Balmain Hair Texturizing Salt Spray und dem Balmain Hair Matt Clay Strong alle Strähnen so bearbeitete, dass sie während der Show auch fest und in Form bleiben.