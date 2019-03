Aber was sind eigentlich die Ursachen für das Dormant Butt Syndrome? "Langes Sitzen über den Tag schwächt die Po-Muskulatur.und zieht andere Körperregionen in Mitleidenschaft, so auch die Fötusstellung beim Schlafen", erklärt Physiotherapeut Chris Kolba.

Da vermutlich die meisten von uns einen Schreibtisch-Job haben und die Fötusstellung eine der häufigsten Schlafpositionen ist, haben wir also alle ein erhöhtes Risiko für das Dormant Butt Syndrome.

Also keine Ausreden mehr! Ab heute stehen Workouts für den Po ganz fest auf dem Trainingsplan!