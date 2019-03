Der Baumwollsamt hat oftmals den Ruf sehr schwerfällig zu wirken – dem ist am Dirndl sicherlich nicht so! Stattdessen wirkt das Material in Kombination mit leichteren Stofflichkeiten an Dirndlbluse oder Schürze sehr elegant. Tipp: Setzen Sie unbedingt auf dunkle Farben! Waldgrün, Nachtblau oder Weinrot wirken hochwertig und kommen zusammen mit der passenden Oktoberfest-Frisur, Echtschmuck und weiteren edlen Accessoires am besten zur Geltung. Perfekt also für die kälteren Wiesntage oder Wintermonate geeignet!