Dirigent Omer Meir Wellber im Gespräch

Es ist ein malerisch weiß-blauer Tag, als wir uns im Münchner Restaurant „La Cucina Trattoria“ treffen. An den Tischen im Hof sitzen unter Segeltuch Großfamilien beim sonntäglichen Mittagessen. Dazwischen ältere Paare mit gepflegten Hunden. Mein Gast erscheint mit weiß-rot-blau gestreiftem Hemd, leichten Hosen und einer mit gelbem Horn umrandeten Brille, die er sich im Laufe des Essens immer mal wieder ins Haar schieben wird, je nach Licht- und Schattenspiel. Am Abend zuvor ist er spät von einer Probe in London eingeflogen, um an diesem Tag in der Bayerischen Staatsoper den „Mefistofele“ zu dirigieren. Noch bevor er in die Karte schaut, sind wir in eine Plauderei über die Vor- und Nachteile internationaler Flughäfen verstrickt. Und er gibt mir den Tipp, in London-Heathrow für einen Aufpreis von zehn Pfund die Fast Lane für den Sicherheits-Check zu benutzen.

Für einen Mann, der die meiste Zeit des Jahres reist, sind solche Dinge wesentlich. Omer Meir Wellber gehört zu den spannendsten Dirigenten der jungen Generation. Und sicher auch zu den sympathischsten. Beobachtet man den 36-Jährigen bei der Arbeit, sieht man, wie mitreißend und beweglich er ist. Der ganze Körper schwingt mit zur Musik. Seine Fähigkeiten haben ihm Dirigate an den ganz großen Opernhäusern wie der Mailänder Scala, der Bayerischen Staatsoper oder auch La Fenice in Venedig und Einladungen großer Orchester wie des London Philharmonic Orchestra oder des Gewandhausorchesters eingebracht. Seit diesem Jahr ist er zudem erster Gastdirigent der Semperoper Dresden. Er liebe die Sächsische Staatskapelle in Dresden für ihren besonderen eigenen Klang, wird er später sagen. Und dass sie zu den besten der Welt gehöre. „Eine besondere Freundschaft“ sei da entstanden.

Während wir in die Karte schauen, nähert sich der Kellner, und als er merkt, dass Wellber perfektes Italienisch spricht, wechselt er in seine Muttersprache. Der Musiker fragt, was ich gern nehmen würde, und bestellt dann für uns beide; für mich mit Parmesan gratinierten weißen Spargel als Vor- und die Trüffelpasta von der Tageskarte als Hauptspeise, er entscheidet sich für das Gleiche, variiert den ersten Gang mit Mozzarella und Tomaten. „Vino?“, fragt der Kellner. „Nein“, lächelt Wellber, „da werde ich sofort müde.“ Außer seiner Muttersprache Hebräisch und Italienisch spricht er fließend Deutsch – er entschuldigt sich trotzdem für seine seltenen Grammatikfehler – und natürlich Englisch und Russisch. Er stammt aus Be’er Scheva – einer Großstadt am Rande der israelischen Wüste Negev –, dem Geburtsort Abrahams. „Eine typische Immigranten- Stadt“, erzählt er. „Viele Menschen aus arabischen Ländern, aus Russland und Rumänien leben dort. Viele Sprachen, viele Kulturen, sehr spannend.“

Auch die zweitgrößte Universität des Landes ist in Be’er Scheva angesiedelt – mit etwa 70 000 Studenten. Am dortigen Musikkonservatorium lernte er mit fünf Jahren, Akkordeon zu spielen. „Ein typisches Instrument der russischen Juden.“ War er ein Wunderkind? „Vielleicht“, zuckt er mit den Schultern. Aber seine Eltern hätten auf ihn oder seine beiden Schwestern nie Druck ausgeübt. „Das sind sehr entspannte Menschen“, sagt er. „Jeder macht in unserer Familie, was er will. Nur Bildung stand immer an erster Stelle.“ Die Schwestern sind beide Lehrerinnen geworden; die eine arbeitet heute in New York, die andere in Tel Aviv. Bis heute seien alle seine engen Freunde aus der Zeit am Konservatorium. Viele Top-Leute wie der Mandolinenspieler Avi Avital seien daraus hervorgegangen. Seine liebste Stadt in seiner Heimat sei allerdings Tel Aviv, „weil man dort über die Zukunft und nicht über die Vergangenheit nachdenkt“.