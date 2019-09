Direkt vom Runway - Männermodetrends für den Herbst und Winter 2019 / 2020

Bereits im Sommer vor den großen Modenschauen für die Damen in Paris, Mailand und Co. finden die Männer-Showen statt. Hier zeigen die Designer ihre Kreationen für die Männerwelt. Nach den Präsentationen von Louis Vuitton in Paris, Fendi in Mailand, Todd Snyder in NYC und vielen weiteren, lassen sich erste Trend-Tendenzen aufstellen. Gerade noch auf dem Runway gesehen, müssen sich die Herren, genauso wie die Daumen, jedoch noch ein gutes Jahr gedulden, um die gezeigte Mode auch kaufen zu können.

Im Herbst und Winter 2019 / 2020 sind die Trends in der Männermode vor allem von Farben geprägt. Das klassische Bild der gedeckten Nuancen für die Herren ist längst überholt. Auch bei Stoffen setzen die Designer auf den Mut und die Experimentierfreude der männlichen Gesellschaft. Auf die Frage, "Welchen Anzug tragen stilbewusste Männer diesen Herbst?", gibt es gleich zwei Antworten: Poppig-bunt oder elegant-glänzend in schwarz. Wer sich nicht entscheiden kann, der probiert beides aus.

Einen großen Einfluss auf die Modewelt haben oft vergangene Jahrzehnte, aber auch das Film- und Musikbusiness. So ließen sich einige Modeschöpfer für den kommenden Herbst und Winter von dem 90er Jahre-Film "Matrix" inspirieren und ließen die Models ganz in schwarz gekleidet und mit den typischen Sonnenbrillen über den Laufsteg laufen. Diesen Herbst und Winter sind viele Trend-Richtungen erlaubt. MADAME.de zeigt Ihnen die sechs wichtigsten Männermodetrends für 2019 / 2020.